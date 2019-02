Gdzie warto pracować? Lista pracodawców z naszych okolic

Rynek pracy obecnie nie może narzekać na brak ofert. Firmy w swoich ogłoszeniach obiecują dla potencjalnych pracowników stabilne zatrudnienie, umowę o pracę, godne wynagrodzenie, a nawet dojazdy. Ile z tych obietnic to prawda i jaka praca “popłaca”?Specjalnie dla Was przygotowaliśmy cykl artykułów, w których będziemy przedstawiać firmy na lokalnym rynku pracy, które aktualnie poszukują pracowników. Sprawdziliśmy, czym się zajmują, gdzie się znajdują i co proponują swoim pracownikom.



W tym tygodniu przedstawiamy firmę Draxton z Wrocławia, która otwiera się na rynek pracy w naszym powiecie. Firma ta zorganizowała spotkanie miesiąc temu w Wołowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie w celu prezentacji firmy oraz przedstawieniu ofert pracy. Na spotkaniu można było dowiedzieć się u źródła jakie warunki pracy oferuje Draxton, zadać dowolne pytania odnośnie interesującego stanowiska pracy, a także skorzystać ze słodkiego poczęstunku, który był zorganizowany dla zebranych. Takie samo spotkanie już niedługo, a dokładnie 6 lutego odbędzie się w filii Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym. Draxton zajmuje się odlewnictwem i obróbką aluminium i poszukuje obecnie osób do pracy na stanowiska: Mechanik, Odlewnik, Automatyk oraz Kontroler Gratowacz. Czas pracy jest od poniedziałku do piątku w systemie trzybrygadowym. Na każde stanowisko Draxton proponuje umowę o pracę, a poza tym bony świąteczne, bezpłatny Pakiet Medyczny Medicover “Zdrowie Plus” dla pracowników firmy, dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenie grupowe. Pracownicy objęci są również Funduszem Socjalnym a w nim: wypłaty okolicznościowe, np. ślub, narodziny dziecka, wyprawka szkolna, mikołajki, dofinansowanie do wakacji, możliwość ubiegania się o pożyczkę mieszkaniową i inne. Oprócz tego szerokiego wachlarza dodatków pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń, by udoskonalać swoje umięjętności. Draxton oferuję możliwość zdobycia uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego na: obsługę wózków widłowych, obsługę suwnic z poziomu zero, SEPowskie: gazowe, elektryczne, spawalnicze TIG MAG i inne. Koszt szkoleń jest pokrywany przez firmę, a certyfikaty są dla pracowników. Warto dodać, że przy uzyskaniu kolejnych uprawnień, certyfikatów istnieje możliwość pięcia się w górę w strukturach organizacji firmy. Na terenie są dwie stołówki z zaopatrzonymi automatami z przekąskami, w tym jedna z stołówek posiada catering. Dla pracowników organizowane są imprezy integracyjne dwa razy do roku, a za polecenie kandydata (system poleceń pracowniczych), który zostanie pozytywnie zrekrutowany/a pracownicy firmy otrzymują bonus rekrutacyjny (kwoty nawet do 1500zł).

Draxton EBCC WROCŁAW

ul. Bystrzycka 89, Wrocław

+48 534 766 425

rekrutacja@draxton.com