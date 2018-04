Głosujemy na mistrzostwa pływackie! – Aktywny Dolnyśląsk!



Wołów sięgnął po pieniądze do budżetu obywatelskiego “Aktywny Dolny Śląsk”. Złożył projekt w kategorii sport. Teraz mieszkańcy muszą się zmobilizować, aby wygrał i dostał wsparcie finansowe.



Miesiąc temu w Wołowie, marszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak zachęcał mieszkańców, aby składali swoje projekty do budżetu obywatelskiego “Aktywny Dolny Śląsk”. Na całe województwo przeznaczono 1 mln zł w dziedzinach: sport, turystyka, kultura.

Gmina Wołów złożyła kilka projektów, ale przeszedł weryfikacje jeden “ I Otwarte Mistrzostwa Pływackie Powiatu Wołowskiego”. Chodzi o organizację zawodów pływackich na wołowskim basenie miejskim w Wołowie. Obejmują one 14 kategorie wiekowe, 3 dystanse oraz 4 style pływackie: motylkowy, dowolny, klasyczny i grzbietowy. Szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie 18 tys. zł. Termin zawodów zaplanowano na 24 czerwca.

Aby projekt dostał dofinansowanie, musi wygrać głosami mieszkańców. Ci mogą głosować do 22 kwietnia na stronie www. aktywny.dolnyslask.pl/budzet/karta-glosowania-2018.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 20 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni “własne” zwycięskie projekty.

Celem Programu “Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmocnienie poczucia identyfikacji z regionem. Nie jest to budżet inwestycyjny. Zgłoszone zadania to każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki.

Więcej informacji na www.aktywnydolnyslask.pl