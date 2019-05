Internet – szansa i zagrożenie. Przeczytaj artykuł w naszej gazecie i zgłoś się na wyjazd do Brukseli. Ostatnia szansa!

Wybory do UE już 26 maja

W sześciu powiatach Opolszczyzny 2200 uczniów z klas 1-3 bierze udział w praktycznych zajęciach z programowania, realizowanych w ramach projektu Polska Cyfrowa, poszerzającego dostęp do Internetu i kompetencje cyfrowe młodego pokolenia. Czy to nie za wcześnie? Nie, jeśli zdamy sobie sprawę, że już kilkulatki mają smartfony, a 27% polskich nastolatków przyznaje, że jest sprawcą agresji w Internecie (badanie z 2018r.).

Dla pokolenia „urodzonego w sieci”, czyli naszych dzieci i wnuków, Internet to zarazem szansa i zagrożenie, ale dzięki takim zajęciom, jak na Opolszczyźnie, może stać się przede wszystkim szansą. „Dobrej Gazecie” z Kędzierzyna Koźla też zależy na przeciwdziałaniu zagrożeniom i zwiększaniu szans, dlatego na swoich łamach będzie zamieszczać w odcinkach poradnik „Jak uniknąć ciemnej strony sieci?”.

Więcej o współfinansowanym przez Unię Europejską projekcie „Sztuczna inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” przeczytasz w kolejnym artykule cyklu EUROPAGE na stronie nr. 8 w Kurier Gmin. Ta publikacja jest ostatnią okazją do zgłoszenia swojego udziału we wspólnym z dziennikarzami wyjeździe studyjnym do Brukseli, podczas którego możliwe będzie poznanie tajników funkcjonowania struktur unijnych.

Cztery tygodnie na łamach 70 tytułów prasowych przypominaliśmy o inwestycjach realizowanych dzięki unijnym funduszom Polityki Spójności. Teraz czas na wybór – 26 maja idziemy do urn, żeby wybrać parlamentarzystów do UE i kierunek rozwoju wspólnej Europy. My zostajemy w Unii. A Ty?

Kampania EUROPAGE i wyjazd do Brukseli to elementy projektu „InForMe 2.0 – Działania informacyjne na rzecz promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Realizatorem projektu są Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.