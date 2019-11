Ogólnoświatowa akcja

21 listopada, w tym roku przypada akcja “Rzuć palenie razem z nami”. Dzień ten, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia – był to wymowny w swoim rodzaju sukces. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.

Od 1991 roku w każdy trzeci czwartek listopada Fundacja “Promocja Zdrowia” namawia Polaków do rzucenia palenia. Ogólnopolska akcja “Rzuć palenie razem z nami”, adresowana jest zarówno do palaczy, jak i osób niepalących, jej celem jest zachęcenie jak największej liczby palaczy do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których przebywają ludzie.

W Polsce pali ok. 9 mln osób. Pomimo spadku liczby palaczy wciąż jesteśmy w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o największą liczbę osób palących. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym na całym świecie produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. W dodatku nie ma mniej szkodliwych papierosów – wszystkie papierosy, bez wyjątku, “light” czy “slim”, są tak samo szkodliwe dla zdrowia, ponieważ dostarczają tyle samo trujących substancji do organizmu.

Negatywny wpływ substancji rakotwórczych na zdrowie dotyczy również tzw. palaczy biernych, czyli tych, którzy nigdy nie palili, a przebywają w środowisku zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Palacze bierni wdychają te same trujące i rakotwórcze substancje, inna jest jedynie skala narażenia ich na zachorowanie.

W Polsce w ostatnich latach gwałtownie wzrosło korzystanie z e-papierosów. W powszechnej opinii e-papierosy uchodzą za zdrowszą formę nałogu i są często promowane jako bezpieczne zamienniki klasycznych papierosów. Istnieją jednak badania wskazujące na zwiększone ryzyko rozwoju chorób układu oddechowego w związku z obecnością aromatów i innych dodatków zawartych w e-papierosach. Nawet 30 procent uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60 procent spróbowało ich co najmniej raz w życiu. E-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

Najskuteczniejszym i jedynym znanym obecnie sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na raka płuca i inne choroby odtytoniowe, jest rzucenie palenia.

Wspólnie przekonajmy innych, że warto spędzić dzień 21 listopada bez papierosa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie