Jak się czuje Maks? Sprawdziliśmy

Psiaka Maksa poznała już chyba cała Polska. Po tym jak złapał się we wnyki, a kłusownik próbował go dobyć – cudem uszedł z życiem. Dzięki weterynarzom z Przychodni Weterynaryjnej Podaj Łapę i operacji jaką przeprowadzili Maks żyje i wraca do zdrowia. Odwiedziliśmy go w jego domu. O Maksie i o tym czego doświadczyli opowiada jego właścicielka. W jutrzejszym wydaniu Kuriera Gmin odpowiadamy na pytanie: Czy udało się policji namierzyć sprawcę?

Zobacz też: