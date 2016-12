Jest szansa na pediatrię w naszym powiecie

Do naszych szpitali napływają pacjenci z ościennych powiatów, gdzie zostały zamknięte obiekty służby zdrowia. Jest to szansa dla naszej spółki medycznej, która liczy, że Narodowy Fundusz Zdrowia poprze pomysł utworzenia oddziału pediatrycznego w szpitalu w Brzegu Dolnym.

W aktualnym Kurierze Gmin znajdziecie rozmowę z Iloną Zmarlak, prezes Powiatowego Centrum Medycznego.

– Kończy się rok, to czas podsumowań. Jak oceniłaby pani działalność PCM?

– Wieloletnie działania w obszarze powiatowej ochrony zdrowia stopniowo przynoszą efekt pozwalający na zastąpienie programu naprawczego programem rozwoju Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie. Spółka, pomimo zobowiązań, podejmuje kroki, aby sięgać w najbliższej przyszłości po zewnętrzne dofinansowania, a także rozszerzenia zakresu działalności. Odnotowaliśmy, co było naszym celem w tym roku, zmniejszenie straty w zakresie leczenia szpitalnego w oddziałach zabiegowych. W trzecim kwartale bieżącego roku deficyt względem roku ubiegłego zmniejszył się o ok. 280 tys. zł w zakresie działalności szpitalnej. Nie dzieje się tak przez przypadek, bo pieniędzy w systemie nie jest więcej. Spółka szuka oszczędności, mając na uwadze, że muszą one być racjonalne i ukierunkowane na pacjenta. Przeprowadziliśmy audyt, którego konsekwencją było wprowadzenie procedur pozwalających na znalezienie oszczędności. Poprawiliśmy organizację pracy, wprowadziliśmy m. in. politykę lekową, karty pacjentów, procedurę pacjentów nieubezpieczonych, sami zajmujemy się windykacją należności. Szukamy nawet niewielkich pieniędzy i staramy się je inwestować.

– Padają jednak zarzuty ze strony różnych środowisk politycznych, że spółka nie ma planów na własny rozwój.

– Polityka nie jest przedmiotem mojej pracy, a ocenę pozostawiam wspólnikom. Być może to dużo, może nie, ale kompleksowo wyposażyliśmy laboratorium w przychodni w Brzegu Dolnym, zakupiliśmy sprzęt do krioterapii, diatermię, zakończyliśmy też dwa główne projekty w zakresie dofinansowań zewnętrznych: uruchomiliśmy windę w szpitalu w Wołowie i wdrożyliśmy informatyzację, która pozwoliła na wyposażenie jednostki w profesjonalny sprzęt oraz wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Trwa również budowa podjazdu dla karetek pogotowia przy wołowskim szpitalu. To ostatnie zadanie jest o tyle ważne, że daje nam szansę zakontraktowania izby przyjęć lub jej wyróżnika w wołowskim szpitalu. Działania podjęte w kierunku dokapitalizowania w kwocie 1,5 mln. zł, pozwolą nam na uregulowanie zobowiązań wymagalnych, a to bardzo ważny element stabilności PCM-u. Uzyskałam również od wspólników deklarację dokapitalizowania Spółki w przyszłym roku, co pozwoliłoby – w znacznym stopniu – na dodatkowy sprzęt dla jednostki.

W papierowym wydaniu naszego tygodnika cała rozmowa z Iloną Zmarlak, która podsumowuje rok pracy spółki medycznej, mówi o planach na przyszłość, m.in. stworzenia oddziału pediatrycznego w naszym powiecie oraz zagrożeniach. Sytuację lokalnej służby zdrowia komentuje też starosta Maciej Nejman.

