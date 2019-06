Jesteś niepełnosprawny? Odbierz i nadaj przesyłkę w domu

Już około 27 tysięcy osób w Polsce korzysta z usług kierowanych do osób niewidomych, ociemniałych bądź poruszających się wózkami inwalidzkimi. Jednak nie wszyscy wiedzą jak załatwić sprawę, aby listonosz wiedział, że nie może zostawić osobie niepełnosprawnej awizo w skrzynce pocztowej.



Jeśli jesteś osobą niewidomą możesz nieodpłatnie nadać lub odebrać przesyłki pocztowe. Podobnie jest w przypadku korespondencji, której adresatem są biblioteki lub organizacje osób niewidomych lub ociemniałych.

Osoby niewidome, ociemniałe lub poruszające się na wózku inwalidzkim mogą odbierać i nadawać przesyłki w miejscu zamieszkania – zajmie się tym listonosz. Dotyczy to również zwykłych listów, które docelowo mają trafić do skrzynki pocztowej- w tej sytuacji listonosz dostarczy je bezpośrednio do odbiorcy.