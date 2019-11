Już jutro Dzień Wszystkich Świętych

Europosłowie chcą, by Komisja Europejska znowelizowała przepis zmiany czasu. Jeśli KE uzna to za konieczne, przepisy dotyczące tej kwestii, powinny zostać zmienione. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego...

Crime has no gender - to kolejna edycja kampanii medialnej: EU Most Wanted - najbardziej poszukiwani przestępcy Europy. Czy kobiety są zdolne do popełniania...