Już w grudniu kryte lodowisko na wrocławskim stadionie

Stadion Wrocław rozszerzył w tym roku swoją zimową ofertę o kryte lodowisko. Tafla będzie mogła pomieścić do ok. 100 osób jednocześnie. Najdłuższa prosta będzie mieć 55 metrów długości. Wybierzecie się do Wrocławia na łyżwy?

To będzie pierwsze lodowisko na wrocławskim stadionie, którego tafla znajdzie się na drugim piętrze parkingu wielopoziomowego. Można go zobaczyć od strony al. Śląskiej. Lodowisko będzie otoczone bandami. Poza tym na miejscu działać będzie wypożyczalnia. Dla gości przygotowano 400 nowych par łyżew (figurowych i hokejowych, od rozmiaru 28 do 48). Najmłodsi będą mieli do dyspozycji kaski i tzw. “pingwinki” do nauki jazdy. Przy lodowisku będzie też możliwość naostrzenia łyżew, czy zostawienia swoich rzeczy w wydzielonej szatni.