Kalkulator „Małego ZUS” dostępny w Internecie

Kalkulator na stronie internetowej ZUS oblicza podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 roku. Dzięki temu prowadzący firmę mogą sprawdzić, czy mogą skorzystać z ulgi i płacić mniej. Bezpłatna aplikacja do obliczeń jest dostępna w zakładce eSkladka.pl. Żeby skorzystać z „Małego ZUS” trzeba do 8 stycznia 2020 r., przesłać do ZUS odpowiednie dokumenty.

„Mały ZUS” to propozycja dla właścicieli firm, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni i osiągnęli przychód nie wyższy niż 67 500 zł.

– Na naszej stronie internetowej przedsiębiorca, po wprowadzeniu danych dostanie gotową obliczoną przy pomocy uruchomionego właśnie kalkulatora podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Od 2 stycznia przedsiębiorcy będą mogli obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2020 r. także w programie Płatnik. A od 8 stycznia będzie to możliwe w również na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz www.zus.pl.

„Mały ZUS” – czas do 8 stycznia



Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z „małego ZUS” w 2019, a kontynuują prowadzenie tej działalności, mają czas do 8 stycznia 2020 r., aby zgłosić się do „małego ZUS”. Taki sam termin dotyczy przedsiębiorców, którym z końcem grudnia zakończy się okres preferencyjnych składek. Zgłoszenie do „małego ZUS” wymaga rejestracji do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. Ulga uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej.

– Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na mały ZUS musi jednak pamiętać o jego konsekwencjach gdyż niskie składki to niski zasiłek w razie choroby oraz mniejszy kapitał zgromadzony na przyszłą emeryturę – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Kto może skorzystać z ulgi?



Z „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił, co najmniej 60 dni.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”, trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Co z osobami, które korzystały z „małego ZUS” w 2019 roku?



Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r., chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Składają jedynie formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 17.02).

link do kalkulatora: https://www.eskladka.pl/