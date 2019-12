Tej kaszy lepiej nie jeść, może być szkodliwa dla zdrowia

Polacy to naród, który bardzo lubi jeść kaszę. Niestety jak wynika z badań niezależnych ekspertów, niektóre dostępne na polskim rynku kasze gryczane mogą zawierać rakotwórczy pestycyd. Której kaszy lepiej nie kupować?

Pestycyd, o którym mowa to podejrzany rakotwórczość – glifosat. Jest on składnikiem herbicydu Roundup stosowanego do ochrony roślin uprawnych przed chwastami. Glifosat odkryli w polskich kaszach gryczanych eksperci z programu FoodRentgen i Fundacji Konsumentów. Aż sześć na dziesięć kasz dostępnych w sklepach zawierało ten pestycyd. O sprawie został zawiadomiony Główny Inspektorat Sanitarny. Niezdrową kaszę wycofano np. ze sklepów Lidl.

Jak działa glifosat?

Glifosat używa się w rolnictwie do odchwaszczania pól i osuszania zbóż. Jest to bardzo powszechny środek, jednak niektóre badania pokazują, że dla człowiek może być bardzo niezdrowy. Podejrzewa się, że jest on odpowiedzialny za powstawanie chłoniaków w organizmie człowieka, oraz że może obniżać płodność mężczyzn. Poza tym glifostat ma niszczyć florę jelitową, wątrobę, redukować ilość witaminy D oraz pogarszać przyswajanie serotoniny. Po spożyciu kaszy gryczanej z przekroczoną normą tego herbicydu można odczuć znużenie, cierpieć na bezsenność, a nawet mieć problemy z koncentracją.

Które kasze gryczane zawierają glifosat?

W tych kaszach wykryto ilość przekraczającą normę (0,1 mg/kg):

Kuchnia Lidla Kasza gryczana 400 g – 0,31 mg/kg

Risana Kasza gryczana prażona 400 g – 0,32 mg/kg

Janex Kasza gryczana prażona 1 kg – 0,63 mg/kg

Cenos Kasza gryczana biała 400 g – 0,73 mg/kg

W tych produktach wykryto ilość nieprzekraczającą normy (0,1 mg/kg):

Kupiec Kasza gryczana prażona 400 g – 0,053 mg/kg

Melvit Premium Kasza gryczana prażona 400 g – 0,098 mg/kg

Te kasze są bezpieczne – nie zawierają glifosatu:

Ekowital Ekologiczna kasza gryczana 500 g – 0 mg/kg

NautrAvena Ekologiczna kasza gryczana 1kg – 0 mg/kg

Auchan Kasza gryczana biała 400 g – 0 mg/kg

Carrefour Kasza gryczana biała 400 g – 0 mg/kg

*Badanie dotyczyło tylko obecności glifosatu.