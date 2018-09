Koleje Dolnośląskie za darmo zawiozą miłośników rowerów do Żmigrodu

W sobotę, 22 września będziemy obchodzić Światowy Dzień bez Samochodu. Z tej okazji Koleje Dolnośląskie uruchomią specjalny „Pociąg do Rowerowej Krainy”, który zawiezie pasażerów z Wrocławia do Żmigrodu. Warto wybrać się w bezpłatną podróż, ponieważ na gości czekać będzie tego dnia wiele rowerowych atrakcji, konkursów oraz zabaw!



Mówi się, że Dolny Śląsk jest rowerową stolicą Polski. W sobotę 22 września wszyscy miłośnicy jazdy na rowerze powinni odwiedzić Żmigród, gdzie od godz. 14 obchodzić będziemy Światowy Dzień bez Samochodu. Tego dnia zaplanowano tam wiele wydarzeń związanych z jazdą na rowerze. Między innymi otwarcie trasy ze Żmigrodu do Prusic oraz wspólny przejazd do zespołu Pałacowo-Parkowego. Impreza będzie świętem wszystkich cyklistów, którzy wybierają tani, ekologiczny oraz zdrowy środek transportu. Jazdę na rowerze można łączyć z kolejowymi podróżami. Zwłaszcza w tak pięknym i bogatym w rowerowe trasy regionie jak Dolny Śląsk.



Koleje Dolnośląskie chętnie dołączają do grona uczestników tego wydarzenia i jako partner zorganizują specjalny przejazd pod nazwą „Pociąg do Rowerowej Krainy”. Ruszy on w sobotę (22.09) o godz. 12:22 ze stacji Wrocław Główny i dotrze do Żmigrodu o godz. 13:05. Przejazd będzie bezpłatny zarówno w relacji tam, oraz z powrotem do Wrocławia.



Podczas podróży „Pociągiem do Rowerowej Krainy” prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na budowę pomnika Pamięci Mieszkańców Kresów Wschodnich, którzy w Gminie Żmigród znaleźli swój drugi dom.



Szczegóły dotyczące rozkładu jazdy “Pociągu do Rowerowej Krainy” są dostępne na stronie internetowej www.kolejedolnoslaskie.eu .



Specjalny „Pociąg do Rowerowej Krainy” bezpłatnie przewiezie pasażerów na trasie Wrocław Główny – Żmigród.