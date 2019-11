Kolejny fake news Ewy Łukacz. Oświadczenie Redakcji Kuriera Gmin

Na fanpage’u Ewy Łukacz pojawiła się informacja o napisanym przez Redakcje Kuriera Gmin sprostowaniu dotyczącym jej osoby. Jest to nieprawda. Tekst, został przesłany do Redakcji Kuriera Gmin przez Ewę Łukacz, która jest jego autorką. Zdecydowaliśmy się opublikować go w Kurierze Gmin, aby pokazać Czytelnikom sposób tłumaczenia przez Ewę Łukacz jej wpisu w serwisie Facebook. Dotyczył on nieprawdziwej informacji o fladze Monako w Wołowie w Dzień Narodowego Święta Niepodległości.

Przypominamy, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za każdą informację, którą udostępniamy w internecie.

Wzywamy Panią Ewę Łukacz do zaprzestania wprowadzania w błąd internautów.

Treść sprostowania nie pochodzi od Redakcji Kuriera Gmin.

Zachęcamy Państwa do przeczytania tekstu poniżej o walce z fałszywymi informacjami: