Koniec marzeń o oddziale pediatrycznym

Nie ma szans, aby wspólnicy dogadali się

Gmina Brzeg Dolny nie będzie sama remontować pomieszczeń w szpitalu, które mogłyby zostać przeznaczone na oddział pediatryczny. Poinformował o tym burmistrz Stanisław Jastrzębski podczas sesji rady powiatu. – Skąd taka zmiana decyzji? – pytała zaskoczona prezes Powiatowego Centrum Medycznego, Ilona Zmarlak. Co na to pozostali wspólnicy?



Przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał pieniędzy na oddział pediatryczny w Brzegu Dolnym, bo pomieszczenia budynku nie spełniały wymogów. Była szansa, że na wiosnę go dostaniemy, pod warunkiem dostosowania go do obowiązujących standardów. Najważniejsza była wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie kamer lub zrobienie przeszklonych ścian. Sprawa ciągnie się od blisko roku. Niestety, na ostatniej sesji Rady Powiatu, wszyscy dowiedzieli się, że remont nawet nie drgnął.

Burzliwa sesja rady powiatu

Podczas sesji powiatu, która odbyła się w ubiegły wtorek, przybyły na nią Stanisław Jastrzębski domagał się, żeby wszyscy przestali go wzywać do współpracy, bo to jest hipokryzja. Wyliczył, że gmina brzeg Dolny od 1998 wydała na rzecz PCM 4,7 mln zł (1,5 mln na zakup szpitala, na udziały w spółce 1,721 mln zł, na sprzęt 100 tys. zł, na umorzony podatek 450 tys. zł, a na prace, które gmina wykonała – 900 tys. zł). Plan na 2018 to natomiast wymiana okien za około 40 tys. zł, projekt instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, którego koszt wynosi 30 tys. zł, modernizacja centralnego ogrzewania za około 150 tys. zł.

Nie zgadza się z koncepcją Ilony Zmarlak, na całkowitą przebudowę części pediatrii za pół miliona złotych, bo – jak mówił – “ to jest demolka zrobionej już części szpitala “.

Przepytał radnych, za rząd i prezes PCM czy znają zapisy umowy najmu pomieszczeń w budynku szpitala przez spółkę medyczną.

Umowa pochodzi z 2014 roku, a według niej spółka może sama wykonywać remonty do pół miliona złotych bez zgody właściciela.

Zamiast burmistrza obiecywali pełnomocnicy?

