Kradł wszędzie, złapali go nasi

Złodziej z powiatu legnickiego popełnił błąd…

Kradł głównie tytoń i papierosy. Do sklepów włamywał się na terenie aż trzech województw. Złapali go policjanci z Wołowa.



Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego wołowskiej Policji prowadzili postępowanie dotyczące włamania z września tego roku. Ktoś dostał się, wybijając szybę do jednego z marketów na terenie powiatu wołowskiego. Skradziono wtedy ok. 300 sztuk paczek papierosów różnych marek. Łączna suma strat została oszacowana na ok. 10 tys. zł.

Policjanci ustalili, że za kradzieżą stoi 41-letni mieszkaniec powiatu legnickiego i złapali go. Jak się okazało, na podstawie dowodów zebranych przez naszych policjantów, jest on też podejrzany o dokonanie co najmniej siedmiu włamań do marketów znajdujących się na terenie trzech województw. Tam też kradł wyłącznie tytoń i papierosy.

– Odzyskaliśmy cześć skradzionego mienia, a mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozić mu może do 10 lat pozbawienia wolności. 41-latkowi przedstawiono łącznie 7 zarzutów – komentuje sierż. szt. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Policjanci zabezpieczyli u podejrzanego 112 paczek papierosów różnych marek oraz 31 paczek tytoniu o łącznej wartości ponad 2 tysięcy złotych.