Fałszywe wezwania i żartownisie. Policjanci przypominają jak poprawnie korzystać z Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa już od ponad 3 lat niewątpliwie przyczynia się do zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wołowskiego. Niestety zdarzają się zgłoszenia, które po weryfikacji okazują się żartem i wywołują niepotrzebne czynności policyjne, dlatego policjanci apelują o rozsądne korzystanie z aplikacji oraz tłumaczą zasady jej działania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja służąca poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki której możliwa jest wymiana informacji pomiędzy lokalną społecznością oraz Policją funkcjonuje już od ponad trzech lat. Z Mapy może skorzystać każdy wchodząc na stronę internetową Policji, również na stronę Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Policjanci apelują jednak aby z aplikacji korzystać w sposób rozsądny. Pamiętajmy, że każde zaznaczone zgłoszenie trafia do funkcjonariuszy odpowiedniej komórki Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, którzy następnie je weryfikują. Każde naniesienie na mapę zgłoszenia wiąże się więc z szeregiem czynności, które muszą podjąć policjanci, nie tylko Ci, którzy udają się na miejsce celem weryfikacji, ale także Ci, którzy odpowiedzialni są za samą obsługę aplikacji (zmiany statusu, przydzielenie kart dla odpowiednich funkcjonariuszy, zakończenie zagrożenia).

Niestety zdarzają się zgłoszenia, które po weryfikacji okazują się żartem i wywołują niepotrzebne czynności policyjne. Pamiętajmy także, że naniesienie zgłoszenia jest informacją dla funkcjonariuszy, że w oznaczonym miejscu dochodzi do nieprawidłowości. Od chwili naniesienia zagrożenia osoby odpowiedzialne za obsługę mapy mają 3 dni na skierowanie patrolu we wskazane miejsce, a wysłani tam funkcjonariusze mają kilka dni na samą weryfikację zagrożenia. Sama eliminacja może zająć dużo więcej czasu.

Przypuśćmy, że w pewnej okolicy grupuje się młodzież i spożywa alkohol. Po oznaczeniu zgłoszenia, funkcjonariusz odpowiedzialny za obsługę mapy przydziela zagrożenie do odpowiedniej komórki. Karta weryfikacji trafia do funkcjonariuszy, którzy mają kilka dni na dokonanie weryfikacji – pojawiają się w tym miejscu kilka razy. Nawet jeżeli funkcjonariusze potwierdzą, że rzeczywiście w tym miejscu dochodzi do naruszeń prawa, to eliminacja tego zjawiska nie następuje od razu. Oprócz tego, że policjanci patrolują to miejsce, informacja o sytuacji trafia także do dzielnicowego, który podejmuje inne czynności we współpracy np. z zarządcą terenu, a także z Samorządem lokalnym. Eliminacja tego zagrożenia jest więc procesem.

W zależności od rodzaju zgłoszenia czynności podejmowane przez funkcjonariuszy mogą być inne. Inaczej przebiegać będzie weryfikacja oraz eliminacja zagrożenia dotyczącego np. niewłaściwej infrastruktury drogowej, a inaczej zagrożenia dotyczącego grupowania się młodzieży, aktów dewastacji czy przekraczania prędkości.

Przypominamy także o tym, że zgłoszenia dokonywane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.