Maciej Maleńczuk z solowym koncertem w Ząbkowicach Śląskich

Maciej Maleńczuk, artysta nieobliczalny, zabierze swoich fanów w podróż do korzeni, czyli mocnego, szorstkiego i minimalistycznego grania. Tym samym muzyk przypomni historię, która ukształtowała jego artystyczną postać, a której początki stanowiły solowe występy na ulicach Krakowa. Nie zabraknie takich utworów jak: „Ostatnia nocka”, „Tango libido”, „Sługi za szlugi”, „Dawna dziewczyno” czy „Synu”.

O autentyczności przekazu artysty zawsze stanowiła bezkompromisowość. Nie inaczej będzie i tym razem: przepływu szczerych emocji między wykonawcą i słuchaczami nie zmącą żadne pochodzące z obcych źródeł dźwięki, a całą istotę bezpośredniego obcowania zapowiadają słowa, jakie Maciej Maleńczuk kieruje do swojej publiczności: „Stęsknionych za barwą mojego głosu – doceniających piękno i siłę moich tekstów, zapraszam na koncerty solowe firmowane tytułem Pan Maleńczuk. Rozwijając się jako artysta życzyłbym sobie by moje fanki i fani rozwijali się razem ze mną, a jak komuś się nie podoba, to niech wypieprza z sali”.

Zapraszamy na solowy koncert Macieja Maleńczuka:

– 12 maja 2018 r. (sobota), godz. 19:00, Ząbkowicki Ośrodek Kultury (Rynek 24), Ząbkowice Śląskie.

Bilety na wydarzenie w cenie: 90 zł można nabyć w kasie Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (tel. 74 815 28 96) oraz w Internecie na portalu kupbilecik.pl.

Zamówienia grupowe oraz zapytania dotyczące innych informacji związanych z wydarzeniem prosimy kierować do organizatora: Agencja Artystyczna Monolit: +48 660 860 777, www.monolitart.com.pl, biuro@monolitart.com.pl. Współpraca z mediami: press@monolitart.com.pl.

https://www.youtube.com/watch?v=z-2mO3KTVHg

Maciej Maleńczuk – urodził się 14 sierpnia 1961 roku w Wojcieszowie. Polski wokalista i gitarzysta rockowy, poeta, a także osobowość telewizyjna. We wczesnej fazie swojej twórczości artysta był określany mianem „barda Krakowa”. Jest uważany za jednego z najbardziej awangardowych i kontrowersyjnych polskich artystów muzycznych. Maciej Maleńczuk nagrywa i występuje solo, jak również z zespołami Püdelsi, Homo Twist oraz Psychodancing. Ma na koncie trzynaście albumów studyjnych. Współpracował m.in. z takimi artystami jak: Voo Voo, Rei Ceballo, Vera Bila, Krzysztof Krawczyk, Małgorzata Krzysica, Made In Poland, Behemoth, Wu-Hae, Big Cyc czy 5th Element. W 2011 r. został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.