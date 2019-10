Mądry przedszkolak. Unia Europejska sfinansuje zajęcia wspierające naukę maluchów

Przyszli informatycy, inżynierowie i konstruktorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania już w przedszkolu. Unia Europejska sfinansuje zajęcia wspierające naukę maluchów, również tych ze szczególnymi potrzebami. Trwają nabory wniosków na tworzenie nowych miejsc dla kilkulatków i poszerzenie zajęć edukacyjnych.

– Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 32 mln zł – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Od września do listopada można składać wnioski o dotacje. Podobne nabory ogłaszaliśmy już wcześniej i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób prowadzących małe, kameralne przedszkola, ale także wśród stowarzyszeń czy samorządów odpowiadających za organizację placówek dla maluchów.

Matematyka i języki obce

Na co konkretnie można przeznaczyć unijną dotację? Po pierwsze na uruchomienie miejsc w już istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej. Można też dostosować przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami albo otworzyć grupy integracyjne i specjalne. Po drugie na uruchomienie całej gamy zajęć dodatkowych, które rozwijają umiejętności i zainteresowania dzieci. Szczególnie potrzebne są te umiejętności, które w przyszłości staną się nieocenione na rynku pracy. Należą do nich na przykład porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, naukowo-techniczne, społeczne, umiejętność uczenia się, a także wspierające kreatywność, pracę zespołową, pobudzające ciekawość świata.

Nie można przy tym zapominać o zajęciach specjalistycznych (np. logopedyczne, terapeutyczne) i stymulujących rozwój psychoruchowy (np. gimnastyka korekcyjna). Po trzecie na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych poprzez organizowanie kursów, szkoleń, staży, a także nawiązywanie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami lub poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. O dofinansowanie tych przedsięwzięć mogą starać się między innymi instytucje prowadzące przedszkola lub planujące je dopiero otworzyć, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Wyspa Skarbów

O tym jak te działania są potrzebne, świadczą liczby: do tej pory podpisanych zostało ponad 100 umów, w wyniku realizacji których powstało prawie 4 tys. nowych miejsc dla kilkulatków w ośrodkach edukacji przedszkolnej, blisko 8,5 tys. maluchów miało lub nadal ma szansę na uczestniczenie w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, a ponad tysiąc nauczycieli podniosło swe kwalifikacje.

Fundusze unijne pomagają też dzieciom, które potrzebują specjalistycznych zajęć. Tak jest na przykład w Głogowie.

– Nasze przedszkole, jak każde inne, realizuje podstawę programową, ale jednocześnie jest całkowicie dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Mają one zapewnione terapie indywidualne lub w małych grupach. Są to m.in.: fizjoterapia, terapia z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia logopedyczne – opowiada Aneta Czyrko, dyrektor przedszkola Wyspa Skarbów w Głogowie, prowadzonego przez wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża. – Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, rozwiązują zadania matematyczne, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową na planszach wyświetlanych przez tzw. magiczny dywan. Dzięki wsparciu programu regionalnego mogliśmy profesjonalnie wyposażyć sale i zainwestować w specjalne kursy i szkolenia dla naszych pracowników. Nowe miejsca w przedszkolach powstały również w wielu innych dolnośląskich miejscowościach, np. w Polkowicach, Mirsku, Zgorzelcu, Legnicy, Gromadce, Kłodzku, Oławie, Strzelinie i Wrocławiu.

Działanie 10.1

To zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Chcesz dowiedzieć się więcej o naborze? Napisz: pife@dolnyslask.pl

Więcej informacji znajdziesz również na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl

Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.