Mikrorachunek podatkowy na Twoje podatki

Masz do zapłaty podatek? Od 1 stycznia 2020r. PIT, CIT i VAT wpłacasz na indywidualny rachunek podatkowy.

Płatnicy wpłaty zaliczek (zbiorcze kwoty za wszystkich pracowników) dokonują na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możesz wygenerować/sprawdzić:

· na stronie podatki.gov.pl

korzystając z generatora w każdym miejscu i o każdej porze 24/7 , lub

· w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

· swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub

· NIP gdy prowadzisz działalność gospodarczą.

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia pieniędzy. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

W Internecie pojawiają się błędne informacje, że mikrorachunek można wygenerować tylko do końca grudnia 2019r. To nie jest prawda. Wygenerować można go również po 1 stycznia 2020 roku przed koniecznością dokonania zapłaty podatku.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Tak wygląda prawidłowy numer mikrorachunku:

Więcej na podatki.gov.pl

Przygotowała: Agnieszka Tomczak