Milion dowodów do wymiany

Niemal 1 050 000 osobom kończy się w tym roku ważność dowodu osobistego. Dodatkowo w najbliższych miesiącach swój pierwszy dowód wyrobi sobie ponad 160 tysięcy młodych ludzi. Wnioski o nowe dokumenty można składać online.

Ponad 160 tysięcy internetowych wniosków o nowe dowody, ponad 17 tysięcy zgłoszeń online informujących o utracie dowodu – to krótkie podsumowanie ubiegłego 2019 roku w kategorii „dowody osobiste”. Rocznik 2002 wchodzi w dorosłość

Już wiemy, że w tym roku dziać się będzie równie dużo. W sumie ponad 1 200 000 Polaków z różnych przyczyn będzie składało wnioski o nowe dokumenty. Jedni – bo ich dowód ma już 10 lat. Drudzy – bo do tej pory nie mieli dowodu, a urodzili się 2002 roku, więc właśnie wchodzą w dorosłość. I jednym, i drugim polecamy załatwienie tej sprawy przez internet. To proste! Niezależnie od tego ile masz lat – nowy rok zacznij od założenia profilu zaufanego. Przyda się nie tylko do złożenia wniosku o nowy dowód, ale i do załatwiania online wielu innych spraw, w tym m.in. złożenia rocznego rozliczenia podatkowego, co nas lada moment czeka. Wszystkie niezbędne informacje o profilu zaufanym, w tym – jak go założyć (szybko i za darmo), znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl. Zrób zdjęcie

Żeby złożyć wniosek o dowód wejdź na stronę www.gov.pl i działaj według naszej instrukcji. WAŻNE! Aby złożyć go przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego i odpowiedniego zdjęcia w wersji elektronicznej. Na portalu www.gov.pl zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg) i tam wybierz usługę „Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną”. Kolejne kroki: Wybierz powód ubiegania się o dowód.

Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.

Zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty. To zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony.

Dołącz zdjęcie (Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu).

Sprawdź, czy wpisałeś poprawne dane – znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).

Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. To na ten adres dostaniesz numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.

Po wypełnieniu formularza system przekieruje Cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.

Podpisz wniosek profilem zaufanym. Twój pierwszy e-dowód

Nawet jeśli 18 lat skończyłeś dobrych kilka lat temu dowód, który odbierzesz w tym roku będzie Twoim pierwszym… e-dowodem! – E-dowód odbierają wszystkie osoby, które wniosek o nowy dokument złożyły 4 marca 2019 r. i później. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. załatwianie online spraw urzędowych, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – dodaje szef MC. Gdyby zniknął…