Mosty Plus dla Regionu. Czy jeden trafi do naszego powiatu?

Samorządy mogą zgłaszać propozycje budowy mostów na swoim terenie. Gmina Wińsko chce, aby rząd dał pieniądze na inwestycje, która mogłaby usprawnić przeprawę jej mieszkańcom w stronę Lubina.



Premier Mateusz Morawiecki podpisał program rządowy Mosty dla Regionów. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Na naszym terenie ministerstwo już zaproponowało budowę mostu pomiędzy Urazem a Miękinią. Tej propozycji nawet nie spodziewał się burmistrz Obornik Ślaskich Arkadiusz Poprawa, który publicznie komentuje, że to chybiona inwestycja. Most jest niedaleko, w Brzegu Dolnym, który łączy tę część terenu z Wrocławiem i nowo budowaną obwodnica. Sugeruje, że to prezent dla siostry premiera, która zamierza kandydować w Obornikach na burmistrza.

Skoro sąsiednia gmina nie chce mostu, chętnie inwestycje “przygarnie” powiat wołowski. Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb, napisał pismo do premiera wskazując lokalizacje budowy mostu na Odrze w Ścinawie. Jak pisze w swoim piśmie przewodniczący Gołąb, zamiast remontować stary, można w ramach programu rządowego wybudować nowy.

– Most w Ścinawie, ma już ponad 100 lat. Jest wpisany do rejestru zabytków. Nigdy, nawet po remontach nie będzie miał takiej nośności i przepustowości jak nowoczesne przeprawy – komentuje Michał Gołąb, przewodniczący Rady Gminy w Wińsku. – Dlatego, gdy samorządowcy z Obornik Śląskich i Miękini powiedzieli, że nie są zainteresowani propozycją premiera Morawieckiego o lokalizacji mostu w Urazie, zwróciłem się w tej sprawie do premiera, żeby rozważyć lokalizację mostu między gminą Wińsko a Ścinawa. Termin naboru jest do 29 marca 2019 roku. Ważne, żeby inwestycja była w ciągu drogi: gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej. I tak np. mogłaby się łączyć drogi nr 340 i 292. Zwróciłem się w tej sprawie do burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły i wójt Jolanty Krysowatej, ale poruszę ten temat również u burmistrza Chmury i starostów Nejmana i Myrdy. Ważne, żeby w tej sprawie współdziałać, bo samorządy miały ponieść do 20 % kosztów takiego mostu (m.in. na opracowanie dokumentacji). Ścinawa zabiega już o lokalizację nowego mostu na projektowanym stopniu wodnym. Ale patrząc na to ile lat budowano stopień wodny w Malczycach (30 lat!) może ten mój pomysł okaże się szybszy i bardziej skuteczny – dodaje przewodniczący.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia. W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ich realizacja zależy od decyzji samorządów. Program jest otwarty – swoje propozycje projektów mogą zgłaszać wszystkie samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

– Nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać ze wsparcia, ruszy w drugiej połowie sierpnia. Dokładną datę podamy w najbliższych dniach – zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.