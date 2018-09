MPK we Wrocławiu za darmo!

Dzisiaj wchodzą w życie zmiany w opłatach za komunikację publiczną we Wrocławiu. Zobacz, kto będzie mógł za darmo korzystać z MPK we Wrocławiu.

Od dzisiaj wszyscy uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 21. roku życia mogą podróżować komunikacją miejska bez biletu. Wystarczy mieć ze sobą legitymację szkolną. Ulga obowiązywać będzie również w pociągach Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych na terenie Wrocławia.

Z oferty może korzystać ponad 46 tysięcy uczniów szkół podstawowych, blisko 3,5 tysiąca uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponad 33 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Z bezpłatnie z komunikacji publicznej będą mogli korzystać także uczniowie szkół policealnych, ale tylko ci, którzy nie skończyli 24. roku życia.

Bezpłatną komunikacją we Wrocławiu już mogą jeździć także m.in. dzieci w ramach zajęć organizowanych we Wrocławiu (np. wycieczek do muzeum), wychowankowie ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych w ramach zajęć, zasłużeni dawcy przeszczepu (osoby, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż jeden raz oraz dawcy narządu), dzieci do siódmego roku życia oraz w dniu zawodów uczestnicy półmaratonu i maratonu.

Uczniowie będą mogli także za darmo podróżować liniami podmiejskimi, ale tylko na tych trasach, gdzie przewozy zleca gmina Wrocław. Są to linie: 602, 607, 609, 612, 900L, 900P, 901, 904, 908. 910, 911, 914, 917, 920, 921, 923, 924, 930, 931, 934, 936.

Darmowe przejazdy miasto zaoferuje nie tylko dzieciom, ale też osobom represjonowanym z powodów politycznych oraz działaczom opozycji antykomunistycznej.