W najnowszym wydaniu Kuriera Gmin rozmawiamy z majorem Leszkiem Kołtunem, koordynatorem ds. szkolenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i organizatorem IV Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pt. „Tactical Prison Rescue 2017”, które zorganizowano niedawno na terenie naszego powiatu.

-Czy zachowania terrorystów, osób, które przejmują zakładników, są schematyczne, można przewidzieć ich zachowanie?

-Niestety każdy terrorysta jaki każdy człowiek jest inny. Zachowanie jego na pewno będzie nerwowe. Wchodząc do akcji nigdy nie wiemy do końca co się może wydarzyć, ale wiemy jedno…musimy być szybsi i lepsi od agresora. Zaś jako zakładnicy powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia terrorysty, nie patrzeć mu w oczy lecz starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, itd. To są podstawowe trzy zasady, lecz jest ich znacznie więcej…

