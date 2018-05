Na stacjach benzynowych jest coraz drożej

Ceny paliw rosną od kilku tygodni. Na wielu stacjach litr benzyny Pb95 kosztuje już ponad 5 zł. Kurier Gmin postanowił sprawdzić, jak dokładnie wygląda sytuacja na stacjach benzynowych w naszym powiecie.



Paliwa na polskich stacjach drożały w tym roku już kilkukrotnie. Najpierw w marcu, kiedy na światowych rynkach notowania ropy naftowej poszły w górę. I kilka tygodni później, wskutek wyraźnego osłabienia się złotego w stosunku do dolara.Teraz nadeszła trzecia fala wzrostów. Jeśli chodzi o nasz powiat, najdrożej jest na stacji Lotos Optima i Orlen w Wołowie, gdzie za litr Pb95 trzeba zapłacić 5,06 zł. W Brzegu Dolnym na stacji paliw “Intermarche” za litr tej samej benzyny zapłacilibyśmy 4,89 zł. – Ceny paliw wzrosły drastycznie, ale to nie tylko u nas. Byłem wczoraj na trasie do Poznania i tam jest jeszcze gorzej niż tutaj – komentuje pracownik stacji paliw Orlen w Wołowie.

Już wkrótce paliwo może być jeszcze droższe. Stanie się tak, jeśli posłowie zdecydują o wprowadzeniu tzw. opłaty paliwowej, która zwana jest opłatą emisyjną. Cena paliwa wzrośnie wtedy aż o ok. 8 groszy za litr. Dotyczy to zarówno benzyny i oleju napędowego.

Czemu ma służyć tak drastyczne podniesienie ceny paliw?

Dochód z nowego podatku ma zostać przeznaczony w 85 proc. na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i w 15 proc. na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego finansowane będą m.in. projekty dotyczące paliw alternatywnych czy elektrycznych samochodów.