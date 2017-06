Nowe kary dla kierowców

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla kierowców na rok 2017 to głównie zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym. Weszły one w życie 1 czerwca tego roku. Od tej pory na kierowców czekają o wiele cięższe wyroki sądów i wydłużony czas przedawniania się wykroczeń.

W jakich sytuacjach kierujący muszą się liczyć z surowszymi konsekwencjami? Co czeka osoby, które spowodują wypadek ze skutkiem śmiertelnym albo zmuszą policjantów do pościgu? Co mówią nasze powiatowe statystyki?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w aktualnym wydaniu naszego tygodnika. Zmiany komentuje też st. asp. Daniel Adamczak, kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.