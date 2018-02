Okres próbny dla kierowców i zielony listek przesunięty! ZMIANY!

Okres próbny dla kierowców przesunięty po raz piąty!

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która wejść w życie miała 4 czerwca, miała wprowadzić szereg zmian dotyczących kandydatów na kierowców, szkół jazdy, instruktorów i urzędów. Chodzi między innymi o okres próbny dla kierowców, którzy otrzymują po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B. Wiąże się z tym szereg dodatkowych ograniczeń i obowiązków – obowiązek oznakowania pojazdu zielonym liściem, stosowanie się do dodatkowych ograniczeń prędkości.

Kandydaci na kierowców, którzy w styczniu tłumnie ruszyli do szkół nauki jazdy, by zdać egzamin na prawo jazdy przed 4 czerwca 2018 r., mogą spać spokojnie. Wszystko wskazuje na to, że zostanie im dane więcej czasu. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Cyfryzacji rozważa przesunięcie terminu wejścia w życie rozbudowanej ewidencji kierowców. Projekt ma być gotowy już w marcu. Jeśli tak się stanie, zmiany dla kierowców zostaną odsunięte w czasie po raz piąty (po raz pierwszy miały wejść w życie w styczniu 2013 r.). Powód? Złe doświadczenia z wprowadzeniem w listopadzie 2017 r. rozbudowanej centralnej ewidencji pojazdów CEPiK 2. Jaki ma być nowy termin? Nie wiadomo.



Na czy miały polegać zmiany? Każdy, kto od 4 czerwca 2018r odbierze prawo jazdy, ma być objęty dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W jego trakcie kierowca będzie zobowiązany odbyć między czwartym a ósmym miesiącem kurs doszkalający z bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz przez pierwsze osiem miesięcy jeździć z naklejonym na szybie listkiem.