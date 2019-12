Orszak Trzech Króli 2020. Trwa głosowanie na “Orszak z Gwiazdą”!

Nagrodę II i III stanowią czekoladki w ilości za II miejsce 3000 szt., za III miejsce 2000 szt. Czekoladki muszą być rozdane w czasie Orszaku Trzech Króli.

Nagrody dodatkowe stanowią korony, które trafią do wszystkich miejscowości uzyskujących głosy (ponad 300 głosów – 300 koron; ponad 600 głosów – 600 koron, itd.). Nagroda ta jest aktywna do oddania łącznie, dla wszystkich miejscowości, pierwszych 50 000 głosów (co oznacza, że Organizator funduje łącznie maksymalnie 50 000 koron wysyłanych darmowo do rozdysponowania pomiędzy miejscowości Orszakowe, które oddadzą największą ilość głosów).

Jak głosować?

Należy wejść na stronę www.orszak.org. W głównym menu wybieramy zakładkę “KONKURSY”, a następnie wybieramy konkurs “Orszak z Gwiazdą”. Wpisujemy miejscowość, na którą chcemy zagłosować oraz nasz adres e-mail. Po kliknięciu “zagłosuj”, na skrzynkę e-mail przyjdzie wiadomość, którą trzeba potwierdzić. Inaczej głos będzie nieważny!

Bezpośredni link do głosowania: http://orszak.org/konkursy/konkurs-orszak-z-gwiazda-45.html