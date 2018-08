Ostrzeżenie meteorologiczne! Upalne dni!

Dzisiejszy dzień jest jednym z najgorętszych! Prognoza zapowiada aż 35°C

❗❗❗Uwaga❗❗❗

Najbliższe dni zapowiadają się upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał następujący komunikat:

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9/2018

Upał: stopień: 2

prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Od: 2018-07-30 12:00:00 Do: 2018-08-02 18:00:00

Poniższa grafika zawiera informacje najprzydatniejsze przy tak wysokich temperaturach: