Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze, który wystąpi na terenie Dolnego Śląska.

Ostrzeżenie obowiązuje od 3 stycznia od godz. 7:30 do 4 stycznia do godz. 7:30. – W dzień prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, z kierunków połduniowych – informuje synoptyk Piotr Mańczak.