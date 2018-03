Dziś pierwszy dzień wiosny!

21 marca jest pierwszym dniem kalendarzowej wiosny. W tym roku witamy ją w iście “zimowej” aurze (w nocy termometry wskazywały do -7°C), jednak temperatura wzrasta, na co wskazuje dzisiejsza spora dawka słońca. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wołowie, z tej okazji spalą dziś przysłowiową Marzannę. Wygląda na to, że na prawdziwą wiosnę musimy jeszcze zaczekać.