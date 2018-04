Pijana kobieta znieważyła policjantów!

Miała prawie trzy promile

Znieważyła policjantów

Pijana awanturowała się podczas interwencji. Za znieważenie funkcjonariuszy odpowie teraz przed sądem.



Kobieta piła alkohol w niedozwolonym miejscu, gdzie została przyłapana przez policjantów. Podczas legitymowania 32-latka zaczęła się agresywnie zachowywać. Obrażała funkcjonariuszy wulgarnymi słowami. Na nic nic zdały się ich prośby, aby się uspokoiła.

Skończyło się zatrzymaniem jej. Po poddaniu jej badaniu na zawartość alkoholu, okazało się, że ma prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty za popełnione przestępstwo. Nie jest to pierwszy przypadek agresywnego zachowania kobiety w stosunku do policjantów. Teraz odpowie przed sądem.