Pijany mężczyzna napadł na policjanta!

Napadł na policjanta

Awantura w kinie:

Policjanci z dolnobrzeskiego Komisariatu Policji zatrzymali mężczyznę, który awanturował się podczas prowadzonej przez funkcjonariuszy interwencji. Mężczyzna pod wpływem alkoholu utrudniał czynności interweniującym policjantom – przekazuje st. sierż. Marzena Pawlik KPP w Wołowie. – Znieważył i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło 25 lutego. Dolnobrzescy policjanci zostali wezwani do domu kultury, aby uspokoić awanturującego się podczas seansu kinowego mężczyznę. Jak okazało się na miejscu, projekcja wzbudziła w mężczyźnie zbyt dużo emocji, nagle zaczął się agresywnie zachowywać w stosunku do przebywających tam osób. Nie chciał też opuścić kina na prośbę pracowników. Kiedy policjanci dotarli do kina, ten swoją agresję skierował w ich stronę. Zaczął ich wyzywać wulgarnie, groził policjantom i szarpał ich za mundur.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Po poddaniu go badaniu na zawartość alkoholu, okazało się, że ma prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Więcej informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl