Podwyżki ciebie też zaskoczyły?

Świąteczne zakupy. Czy doskwierają nam podwyżki?

Eksperci ostrzegają: to mogą być drogie święta dla Polaków. Ceny jaj w sklepach wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, tak samo jest z masłem, za które zapłacimy w okolicach 10 zł. Badacze rynku mówią również o podwyżce cen mleka, która może sięgnąć nawet 3 %. A czy Wy zauważyliście różnicę w cenach? Jak radzicie sobie z podwyżkami?



Czy odczuliście podwyżki żywności w sklepach?

Podwyżki to nie tylko wymysł ekspertów, nasi internauci w 70 % przyznali, że odczuli podwyżki żywności. 20 % odpowiedziało, że również odczuło wyższe ceny, ale tylko w przypadku poszczególnych artykułów. Tylko 10 % ankietowanych przyznało, że nie robi zakupów samodzielnie i nikt nie odpowiedział, że nie zauważył podwyżek.

Skąd dowiedzieliście się o podwyżkach?

Większość odpowiedziała, że dowiedziała się o wyższych cenach zauważając je na półkach sklepowych. Było to aż 80 % ankietowanych. 10 % przyznało, że o podwyżkach dowiedziało się z mediów, a kolejne 10 % osób odpowiedziało, że pierwszy raz o nich słyszy, prawdopodobnie byli to ankietowani, którzy w poprzednim pytaniu przyznali, że nie robią zakupów.

Czy ufacie promocją i przecenom w sklepach?

Aż 60 % ankietowanych nie ufa ofertom promocyjnym w sklepach. Tylko 10 % przyznało, że ufa przecenom, a pozostałe 30 % osób jest niezdecydowanych.

Czy musicie rezygnować z czegoś, aby kupić potrzebne produkty żywnościowe?

Połowa ankietowanych przyznała, że czasami musi odmawiać sobie przyjemności, żeby kupić niezbędne produkty żywnościowe. I aż kolejne 20 % osób odpowiedziało, że ostatnio bardzo często musi rezygnować z czegoś, aby kupić jedzenie. Kolejne 20 % ankietowanych nie musi oszczędzać, a 10 % przyznało, że zawsze stara się oszczędzać.

Co i w jakich sklepach podrożało według Ciebie najbardziej? Zakup, których produktów jest problemem?*

– Ponad połowa produktów spożywczych.

– Jajka.

– Nie sprawdzałem dokładnie. Ale widzę przy kasie ze kiedyś za podobne zakupy płaciłam 100 zł, a teraz 150 zł.

– Wszystkie sklepy kolosalnie podniosły ceny masła, jaj ale tak szczerze mówiąc to wszystkie produkty drożeją tylko o takie kwoty aby konsument tego nie odczuł.

– Mięso, jaja.

– Na pewno jaja i to chyba w każdym sklepie nawet na targu. Poza tym masło, są to już według mnie kosmiczne ceny. Prawdziwe masło zawsze było drogie ale to co się dzieje teraz to jakiś koszmar. Musiałam zrezygnować z kanapek bo z taką Ramą czy Delmą mi nie smakują.

– Jajka, w ogóle wszystko chyba podrożało, coraz drożej jest w Polsce.

– Nie wiem, chyba papierosy.

– Alkohol, mięso, nabiał – dużo rzeczy podrożało, powinni podnieść nam wypłaty bo inaczej zacznie nam brakować pieniędzy. To nie Unia to Polska tu jest, nie będę w euro płacił.

*wybrane wypowiedzi