Policja podsumowała święta Wielkanocne. Było bezpiecznie?

Wzmożona praca dolnośląskiej policji przyniosła pozytywne efekty, na drogach w czasie świąt Wielkanocnych było bezpieczniej niż w normalne dni i zanotowano tylko jeden śmiertelny wypadek. Jak prezentują się pozostałe statystyki policji?



Dolnośląscy policjanci podsumowali okres świąt Wielkanocnych. Jak co roku jest to dla nich czas intensywnej pracy, gdy czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących. Ze zgromadzonych statystyk dowiadujemy się, że od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego na terenie Dolnego Śląska zanotowano tylko jeden śmiertelny wypadek. Poza tym funkcjonariusze zatrzymali 102 nietrzeźwych kierowców oraz doszło do 18 wypadków, w których ranne zostały 23 osoby. W okresie świątecznym przeprowadzono też ponad 5,6 tys. różnych interwencji w tym zatrzymano na gorącym uczynku 291 osób popełniających przestępstwo oraz w ręce policji wpadło 113 osób poszukiwanych.

– Tegoroczne Święta Wielkanocne na dolnośląskich drogach przebiegły spokojnie. Mimo wzmożonego ruchu na drogach, odnotowano mniejszą liczbę zdarzeń niż w ciągu dni roboczych – komentuje st. asp. Monika Kaleta z Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu. Wygląda więc na to, że prawie wszyscy dotarli w tym roku bezpiecznie do swoich domów. Oby w przyszłym roku było podobnie.