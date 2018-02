POLSKI HOLOKAUST! – Żydowska propaganda

“Polski Holokaust” w klipie Ruderman Family Foundation. Organizacja nawołuje do zawieszenie stosunków dyplomatycznych Polski z USA

Krótki film zatytułowany „I Will go to jail”, nagranie odnosi się do polskiej ustawy, która zabrania przypisywaniu zbrodni nazistowskich państwu polskiemu.

Bohaterowie klipu po kolei wypowiadają sformułowanie “polski Holokaust”, które rzekomo, zgodnie z nowym polskim prawem, powinno oznaczać dla nich spotkanie z polskim wymiarem sprawiedliwości. “Będę za nimi tęsknić, gdy mnie nie będzie” – mówi kobieta, wskazując na dwóch chłopców, a starszy mężczyzna przekonuje, że “polskie więzienie nie jest w stanie go przestraszyć”.