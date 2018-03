Powiat ma nową karetkę pogotowia – Ma być szybciej i bezpieczniej

Ma być szybciej i bezpieczniej –

Powiat ma nową karetkę pogotowia.

277 tys. zł tyle kosztowała nowa karetka marki Fiat Ducato, która dojeżdża do chorych mieszkańców. Obecnie Powiatowe Centrum Medyczne ma trzy swoje samochody sanitarne.

Jak tłumaczy Ilona Zmarlak, prezes Powiatowego Centrum Medycznego, zakup kolejnej karetki był spowodowany przede wszystkim ograniczeniem ich liczby dla powiatu wołowskiego przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. – Powodowało to ryzyko wydłużenia czasu reakcji przy zgłoszeniu konieczności transportu – mówi prezes. – Współpraca z podmiotami prywatnymi, nie gwarantowała z kolei dobrej jakości i tym samym bezpieczeństwa pacjentów. – Niejednokrotnie napotykaliśmy na sytuacje nieterminowości w transportach. Środki transportu były wyeksploatowane i ze względu na stan techniczny, nie zawsze dostępne – mówi prezes PCM.- Nasi pacjenci umówieni na specjalistyczne badania w innych podmiotach leczniczych, nie zawsze byli na czas dowożeni w umówionym terminie. To z kolei powodowało skargi kierowane do zarządu PCM.

Innym powodem zakupu kolejnej karetki jest…

