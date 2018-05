Prace przy drodze utrudniają życie! – Interwencja Kuriera Gmin!

Prace przy drodze utrudniają życie? – Boraszyn



Mieszkaniec Boraszyna zgłosił interwencję do redakcji Kuriera Gmin, narzekając na trwające w miejscowości roboty drogowe, które wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych.



Droga od tygodnia jest remontowana. Jak jednak twierdzi mieszkaniec, który do nas zadzwonił, informację o pracach przy danym wjeździe do posesji, mieszkańcy otrzymują w tym samym dniu, tj. w dniu kiedy robotnicy przystępują do rozkopów. – Kiedy zwróciłem im uwagę, to opowiedzieli, że część wjazdu przynależy do pasa drogi, dlatego przejazdu zapewniać nie muszą – opowiada czytelnik. – Poza tym sołtys miał chodzić i informować. A co mam czekać na sołtysa? – denerwuje się mieszkaniec.

