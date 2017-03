Pracownicy chcą podwyżek (video)

Dzisiejsze posiedzenie komisji zdrowia powiatu wołowskiego zostało w dużej części poświęcone sprawie podwyżek, o które ubiegają się pracownicy naszej publicznej służby zdrowia. Przedstawicielki związków zawodowych mówiły, że chciałyby być opłacane adekwatnie do lat swojej pracy, ilości przydzielonych im obowiązków i zdobytego wykształcenia. Co na to radni i sama prezes Ilona Zmarlak, zarządzająca Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie? O tym za tydzień w kolejnym wtorkowym wydaniu. Podczas komisji mowa była również o remoncie szpitala w Wołowie i Brzegu Dolnym.