Prawie 15 tys. dodatków 500+ na Dolnym Śląsku

Prawie 500 tysięcy wniosków o 500+ wpłynęło do ZUS w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku w tym samym czasie złożonych zostało ponad 30 tys. wniosków. Dodatek jest wypłacany 14,5 tys. osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Najwięcej wniosków o 500+ wpłynęło do oddziałów ZUS w Lublinie, Rzeszowie i Gdańsku. W skali kraju dodatek dostaje prawie 240 tys. osób.



W województwie dolnośląskim wniosek złożyło 30 985 osób, w tym w Legnicy 9 706, w Wałbrzychu 11 573 i we Wrocławiu 9 706. Co miesiąc dodatek płynie już na konta 14 561 Dolnoślązaków. Zaledwie 2 207 wniosków na Dolnym Śląsku zostało rozpatrzonych odmownie, głównie ze względu na brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (75 proc.), przekroczenie kryterium dochodu, mieszkanie za granicą, przebywanie w zakładzie karnym lub wiek poniżej 18 lat.

W całym kraju 500+ zostało już przyznane 231 605 osobom. ZUS wydał też nieco ponad 34 tys. decyzji odmownych.

– Z naszych statystyk wynika, ze do tej pory najczęściej o dodatek wnioskowały osoby powyżej 75 lat i w wieku od 26-59 lat, przeważnie były to kobiety – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Większość z osób, którym 500+ przyznaliśmy, bo aż 62 proc. otrzymuje wypłatę w pełnej wysokości, czyli 500 zł. – dodaje rzeczniczka.

Kwoty od 400 do 499 zł stanowią 8 proc., wypłacanych przez ZUS dodatków a po 9 proc. w przedziałach 300-399 zł i 200-299 zł.

– Wnioski przyjmujemy od 1 października. Przypominam, że o dodatek mogą wystąpić osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, więc, jeśli ktoś ma dochód brutto w wysokości 1500 zł to dostanie 100 zł dodatku a nie 500 – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1600 zł.