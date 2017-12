Prezes PCM: Nie stać nas na kolejne podwyżki

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej powiatu poruszono temat podwyżek dla pracowników szpitala. Padła propozycja wyrównania stawek dla pracowników laboratorium, techników i rehabilitantów. Pieniądze na ten cel chciano uzyskać z budżetu powiatu. Czy to w ogóle możliwe?



Jeden z radnych zapytał prezes spółki Powiatowego Centrum Medycznego Ilonę Zmarlak czy pracownicy mogliby dostać podwyżki, twierdząc przy tym, że zarabiają oni za mało i mogą zrezygnować z pracy w naszym szpitalu. W odpowiedzi prezes powiedziała, że podwyżki już są przyznane ze względu na ustawę o wynagrodzeniach w zawodach medycznych. Kwota, która była uwzględniana to od 74 zł do 274 zł przy wynagrodzeniu zasadniczym. Szpitale dostały też odgórne wytyczne dotyczące ratowników medycznych, im przyznano po 100 zł brutto do każdego etatu. – Podwyżki były przyznawane w zależności o pełnionych kwalifikacji czy specjalizacji. To czy ktoś dostał 74 zł czy 274 zł zależało od wymagań jakie spełnił – mówiła prezes PCM Ilona Zmarlak. Dodając, że do października 2017 roku wydano 9,5 mln zł na wynagrodzenia pracowników szpitala, a w poprzednim roku 8,2 mln zł. – Nie jesteśmy wstanie uwzględnić kolejnych podwyżek. Musimy mierzyć nasze możliwości – tłumaczyła prezes. Według niej dodanie do każdego etatu po 400 zł netto jest zadaniem niewykonalnym. Dowiedz się więcej…