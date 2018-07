Prezydent: Na Wołyniu nie było wojny polsko-ukraińskiej. Było ludobójstwo

“Ja po prostu oczekuję prawdy historycznej. Ja mówię jasno: tam nie było żadnej wojny polsko-ukraińskiej, tam po prostu dochodziło do ludobójstwa, tam realizowano czystkę etniczną na Polakach, na zwykłych ludziach na wsi, na rolnikach, na polskich rodzinach, na dzieciach” – powiedział prezydent dziennikarzom w drodze powrotnej ze szczytu NATO w Brukseli, przy okazji którego spotkał się także z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

“Musi być zgoda na ekshumacje”

Nawiązując do przebiegu swojej rozmowy z Poroszenką Duda podkreślił: “Pan prezydent odpowiada: no ale były akcje ze strony polskiej także. Ja nie zaprzeczam temu. Były, oczywiście, tylko dysproporcja jest ogromna. Bo o ile można mówić, że co najwyżej kilkanaście tysięcy – choć niektórzy twierdzą, że mniej niż 10 – zginęło ludności ukraińskiej, to polskie straty szacowane są na 100 tys. ludzi. I to nie byli żołnierze, ja powtarzam jeszcze raz, to były osoby cywilne”.

Według prezydenta, kwestie te “powinni wyjaśniać historycy”. “Ale żebyśmy mogli je wyjaśniać, no to musi być zgoda chociażby na ekshumacje” – zastrzegł prezydent.

“Jeżeli ktoś nie chce się zgodzić na ekshumacje, to ja się pytam, dlaczego nie chce się zgodzić? Czy boi się, że prawda historyczna, poprzez ekshumacje, zostanie rzeczywiście ujawniona i w sposób absolutny udowodniona, ile tych osób w tych masowych grobach spoczywa?” – pytał.