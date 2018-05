Proszą o pomoc dla sąsiada. GOPS jest bezradny?

Do redakcji Kuriera Gmin, zwrócili się mieszkańcy ul. Naborowskiej w Brzegu Dolnym. Jak mówią nie mogą patrzeć w jakich warunkach żyje ich sąsiad u którego nie dawno był pożar. Ko ma mu pomóc? Pytają



O pożarze domu przy ul. Naborowskiej pisaliśmy kilka tygodni temu. Dwa tygodnie później sąsiedzi, którzy dzielą z nim dom, prosili nas o interwencje, w obawie, że sąsiad znowu zaprószy ogień. W budynku mieszka starsza kobieta. Jak mówiła wówczas jej synowa, zwracała się do różnych gminnych instytucji, aby zareagowali na to jak żyje mieszkaniec i otrzymali odpowiedź, że obiekt jest prywatny, gmina nic nie może zrobić.

Minęły kolejne tygodnie. Z interwencją zwrócili się do Kuriera Gmin następni sąsiedzi, prosząc o nagłośnienie sprawy w jak złych warunkach żyje starszy mężczyzna.

Bałagan na podwórku, w domu. Nikt nie pomógł mu nawet posprzątać po pożarze – opowiadają. – Gdzie jest opieka społeczna, radna Teresa Wabińska z tego terenu – pytają mieszkańcy. Przed wyborami będą chodzić od domu do domu i prosić o głosy. A teraz nie ma się kogo doprosić o pomoc.

Mężczyzna jest starszy, schorowany. Po pożarze zostały zgliszcza i bałagan na podwórku. Urzędnicy udają, że nie widzą problemu lub nie potrafią sobie z nim poradzić.

Sprawę przekazaliśmy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Otrzymaliśmy odpowiedź od urzędników: W związku z opisaną sytuacją informuję, że w każdej sytuacji Ośrodek postępuje w granicach obowiązujących przepisów prawa, nie można pomóc komuś, kto nie życzy sobie pomocy, nie ma możliwości sprzątać komukolwiek jeśli ten ktoś takiej pomocy nie chce. Ośrodek nie ma prawa wkraczać, zwłaszcza na prywatne posesje i je porządkować osobiście lub za pomocą wynajętych firm, nawet gdy przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Często osoby postrzegane przez środowisko jako bezradne, wymagające pomocy są bardzo świadome swoich praw i nierzadko zdolne do tego by sobie samemu poradzić, tym bardziej, że często też maja sprawne rodziny. Mimo to zawsze Ośrodek bada sytuacje takich osób i podejmuje stosowne, zgodne z prawem działania.

W związku z ochroną dóbr osób i rodzin oraz ich danych osobowych Ośrodek nie będzie się wypowiadał w sprawach indywidualnych osób i rodzin.