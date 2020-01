Prowadzisz firmę i chcesz wiedzieć czy masz dług? Dowiesz się tego z listu z ZUS

Ponad 200 tysięcy przedsiębiorców na Dolnym Śląsku dostanie informację o stanie swojego konta w ZUS. Listy nie są wezwaniem do zapłaty a jedynie podsumowaniem wpłat do ZUS. Z korespondencji każdy właściciel firmy dowie się, w jakiej wysokości składki wpłacił w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek i jakie należności zostały z nich pokryte.



Listy zawierają także informację o tym czy konto przedsiębiorcy jest rozliczone na tzw. “zero”, czy też występuje nadpłata lub niedopłata. W całej Polsce przesyłki z ZUS dostanie ponad 3 mln płatników składek. W przyszłości informacja o sposobie rozliczenia wpłat za rok 2020 będzie dostępna w formie elektronicznej na PUE ZUS.

– Przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że list jest wezwaniem do zapłaty nieopłaconych składek. To tylko informacja o tym jak wyglądają jego rozliczenia z nami – uspokaja Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Do legnickich firm w ciągu najbliższych tygodni trafi 44 690 listów, do wałbrzyskich przedsiębiorców 69 223, we Wrocławiu listy zostaną wysłane do 130 228 właścicieli firm.

– W liście może się pojawić informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Jeżeli rozliczenie konta pokaże wysokie zadłużenie to zachęcam do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymanie naliczania odsetek od długu – dodaje rzeczniczka.

Przesłanie przedsiębiorcom informacji o stanie bieżących rozliczeń składkowych jest możliwe dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki wpłacane są na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) jednym zwykłym przelewem. ZUS rozdziela wpłaty na pokrycie składek na ubezpieczenia i fundusze, a następnie rozlicza je począwszy od najstarszej należności. Zmiana ta spowodowała, że zamiast trzech lub czterech wpłat do ZUS wpływa tylko jedna łączna wpłata.

Każdy płatnik składek, który otrzyma korespondencję, powinien dokładnie ją przeczytać. W liście może się pojawić np. informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni zestawienie wpłat przesłane przez ZUS sprawdzić ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą oni mają po swojej stronie. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności. W razie wątpliwości, co do otrzymanego pisma, zawsze można przyjść i wyjaśnić je na Sali Obsługi Klientów. Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika dostępna jest też na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Płatnik może sprawdzić saldo na ostatni dzień miesiąca albo na wskazany przez siebie dzień. Płatnik może zobaczyć także, za jakie miesiące występuje nadpłata a za jakie zaległość.