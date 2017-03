Rewolucja w szkołach. Kurator zakwestionował podział. Czy w Brzegu Dolnym i Wołowie powstaną nowe podstawówki?

A miało być sprawnie i szybko… Radni Brzegu Dolnego oraz Wołowa podjęli stosowne uchwały i po konsultacji z rodzicami określili, jak ma wyglądać sieć szkół na naszym terenie, aby dostosować ją do reformy edukacji i likwidacji gimnazjum. Plan w dużej części legł w gruzach. Zakwestionował go kurator oświaty. Burmistrzowie grzmią, że jeśli trzeba będzie wprowadzić jego zmiany, nie obędzie się bez zwolnień. W najnowszym Kurierze Gmin przeczytasz, co działo się na specjalnie zwołanym spotkaniu, na którym pojawił się kurator Roman Kowalczyk i zaniepokojeni nauczyciele.