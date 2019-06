Ruszają akcje prewencyjne “Bezpieczne Wakacje” i “Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

w okresie wakacji dzieci i młodzież bardziej niż w roku szkolnym narażone są na kontakt z narkotykami, dlatego baczniej należy się przyglądać zachowaniu wychowanków. Nagła zmiana zachowania ( agresja, ospałość ) może wynikać z kontaktu dziecka z substancjami odurzającymi. Posiadanie przez dziecko zawiniątek z folii aluminiowej, małych woreczków foliowych, szklanej lufki do papierosów, opakowań plastikowych po kliszy do aparatu może świadczyć , że dziecko ma już kontakt z narkotykami.

w okresie wakacji dzieci i młodzież bardziej niż w roku szkolnym narażone są na kontakt z narkotykami, dlatego baczniej należy się przyglądać zachowaniu wychowanków. Nagła zmiana zachowania ( agresja, ospałość ) może wynikać z kontaktu dziecka z substancjami odurzającymi. Posiadanie przez dziecko zawiniątek z folii aluminiowej, małych woreczków foliowych, szklanej lufki do papierosów, opakowań plastikowych po kliszy do aparatu może świadczyć , że dziecko ma już kontakt z narkotykami.