Na te SMSy nie odpowiadaj!

Policja radzi jak nie dać się oszukać.

Wołowscy policjanci przypominają o metodzie oszustwa bazującej na wiadomościach tekstowych. Można stracić tak duże sumy pieniędzy. Policja radzi jak rozpoznać fałszerstwo.



W treści podejrzanej wiadomości pojawia się odnośnik do strony internetowej, za pośrednictwem której można dokonać rzekomej nieuregulowanej płatności. Po kliknięciu w link i dokonaniu przelewu okazuje się, że z konta pokrzywdzonych pobierane są zdecydowanie wyższe kwoty, rzędu nawet kilku tysięcy. – Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz nie otwieranie dołączonych do wiadomości załączników niewiadomego pochodzenia, które mogą zawierać wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie – ostrzega sierż. szt. Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Do jednostek Policji, w tym do Komendy Powiatowej Policji w Wołowie ciągle zgłaszają się osoby, które informują, że z nieznanego numeru, bądź za pomocą komunikatora, otrzymują wiadomość tekstową z informacją o konieczności uregulowania niedopłaty wraz z odnośnikiem do strony internetowej.

Pamiętajmy, żeby:

Nie wchodzić na stronę internetową banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących SMSach lub mailach.

Używajmy do tego celu adresu podanego przez bank, z którym podpisaliśmy umowę o otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego. Nie jest również wskazane wykorzystywanie mechanizmu tzw. “Zakładek” lub “adresów Ulubionych”, gdyż istnieją szkodliwe obiekty, które potrafią modyfikować zachowane tam adresy.

Nigdy nie używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania banku

Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy.

Przed zalogowaniem sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest bezpieczne

Adres witryny internetowej banku powinien rozpoczynać się od skrótu: “https://”, a nie “http://”. Brak litery “s” w skrócie “http” oznacza brak szyfrowania, czyli, że Twoje dane są transmitowane przez Internet tekstem jawnym, co naraża Cię na ogromne niebezpieczeństwo.

Sprawdzać prawidłowość certyfikatu

Zanim wpiszemy identyfikator bądź login i hasło sprawdźmy, czy połączenie z bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania. Jeżeli znajdziemy symbol kłódki, kliknijmy na niego dwa razy, aby sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Twojego banku. Jeśli certyfikat utracił ważność lub nie został wystawiony dla Twojego banku albo nie można go zweryfikować zrezygnuj z połączenia.

Spróbujmy potwierdzić przed wykonaniem operacji, czy rzeczywiście posiadamy jakąkolwiek niedopłatę z poprzednich rozliczeń. Weryfikujmy treść wiadomości. Być może taka niezajmująca wiele czasu czynność pozwoli ustrzec nas przed utratą oszczędności.