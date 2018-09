Sparaliżowany potrzebował pomocy

Dzięki interwencji kolegów, sąsiadów, sparaliżowany Tomek trafił do ośrodka na rehabilitację. Ci wezwali służby gminy oraz burmistrza, który przekonał chorego, że warto skorzystać z pomocy medycznej.



– Nasz kolega Tomka potrzebował pomocy. Leżał chory, sparaliżowany w domu. Choć wszyscy go wcześniej znali, bo grał w szachy i reprezentował Gminę Wołów, dla której zdobył dużo nagród nawet w zawodach ogólnopolskich, kiedy zachorował zapomniano o nim – mówi Grzegorz Piątek, kolega Tomka. – Chłopak dostał udaru. Po powrocie ze szpitala, leżał sparaliżowany w domu. Nie mogliśmy go namówić na przeniesienie go do ośrodka, gdzie dostałby fachową pomoc. Zaczęliśmy dzwonić po znajomych, szukać pomocy. O sprawie dowiedział się burmistrz Dariusz Chmura, który odwiedził chorego w domu, aby sprawdzić czy jego służy zadziałały prawidłowo.

– Byłem u pana Tomka w domu, zapoznałem się z jego sytuacją – mówi burmistrz Dariusz Chmura. – Służby podlegające Gminie podjęły działania prawidłowe. Po mojej namowie, pan Tomek zgodził się na…

