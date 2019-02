Syn uratował matkę przed złodziejami. Oszuści udawali policjantów

W słuchawce odezwała się osoba podając się za kogoś z rodziny. Przedstawiła sytuację, że inny członek rodziny potrzebuje pomocy finansowej. W obu przypadkach seniorzy na szczęście nie dali się oszukać. Policja zatrzymała oszustów.



Wołowska Jednostka Policji odnotowała kolejne dwa przypadki usiłowania oszustwa metodą na tzw. “wnuczka”. Czujność syna starszej kobiety, który przez przypadek był w jej mieszkaniu zaoszczędziła jej kłopotów. Złodziej zadzwonił do 86-letniej staruszki, ale syn odebrał telefon, ten go poinformował, że wnuczek miał wypadek i aby zatuszować sprawę trzeba wpłacić 15 tys zł na wskazane konto. Przestępca miał pecha, bo telefon odebrał syn kobiety, który był w jej mieszkaniu. Zapowiedział, że to zrobi a w między czasie poinformował policję. Przestępcy zostali zatrzymani. Okazało się, że jest to szajka z Gostynia. Policja zatrzymała 31 i 50 – latka. Jak ustalili funkcjonariusze, tego dnia próbowali na naszym terenie oszukać 5 osób podając się za członków rodziny i policjantów. Obaj trafili do aresztu.