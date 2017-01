Szkoła będzie propagować wiedzę o transplantacji

Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie zaangażowało się w kampanię propagującą wiedzę o transplantacji „Drugie Życie. Transplantacja – masz dar uzdrawiania”.

Szkoła zorganizowała specjalną konferencję, podczas której każda zainteresowana osoba będzie mogła posłuchać, co do powiedzenia na temat transplantacji mają nie tylko lekarze, ale również sami pacjenci, którzy przeszli operację przeszczepu. Spotkanie będzie zorganizowane 10 lutego w auli CKZiU w godzinach 9.30 – 12.00. Prelegentami konferencji będą: dr Dorota Kamińska, pracownik Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ekspert medyczny akcji, Krzysztof Machajek – pacjent po przeszczepie serca, Jan Stępniak – pacjent po przeszczepie nerki – sportowiec, jak również Kinga Adamczewska, organizatorka ogólnopolskiej akcji. Szkolnym koordynatorem kampanii jest Izabela Michońska.