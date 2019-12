Rodziny z naszego powiatu czekają na pomoc

3 kluczowe potrzeby: Dwupiętrowe łóżko dla dzieci, Zimowa kurtka dla pani Justyny, Żywność

Pan Tomasz z Rodziną

W 1986 roku u pana Tomasza zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. W postępującej każdego dnia chorobie wspiera go jego żona – Joanna. Przed pojawieniem się choroby, małżeństwo prowadziło aktywne życie zawodowe, mają dwójkę dzieci. Dziś, cały ich świat zamknięty jest w mieszkaniu, nie mając kontaktu z rodziną. Córka podpisała kredyt na dane pani Joanny. Teraz musi ona go spłacać mimo, że w niewiedzy został na nią zaciągnięty. Dochód na jednego członka rodziny to 176 zł, a ich łączny miesięczny przychód to zaledwie 1740 zł. Kosztowne lekarstwa, środki czystości i konieczność opłacania transportu do lekarzy oraz spłata raty kredytu sprawiają, że niewiele pieniędzy pozostaje na żywność i inne podstawowe potrzeby rodziny.